Cdp: arrivano i Bonus Edilizi per la riqualificazione

(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Cessione del credito di imposta, Anticipo di liquidità e Prestito edilizio sono i nuovi “Bonus Edilizi” di Cassa depositi e prestiti. Con queste tre soluzioni “Cdp si conferma al fianco delle imprese italiane operanti nei settori strategici delle costruzioni e dell’energia, così come degli enti pubblici che vogliono realizzare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico”, afferma il vice direttore generale e chief business officer, Paolo Calcagnini.

In particolare, la cessione del credito di imposta è dedicata a imprese ed enti pubblici per il rapido recupero dei crediti fiscali. L’anticipo di liquidità mira ad agevolare le aziende nell’avvio degli interventi e il prestito edilizio supporta gli enti pubblici nel sostenere i progetti di rigenerazione dell’edilizia residenziale pubblica.

Questa nuova linea di prodotti permetterà di favorire un più ampio utilizzo delle opportunità offerte dalle novità normative in ambito di ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico. “L’obiettivo – sottolinea Calcagnini – è favorire il rilancio dell’Italia in ottica di sostenibilità energetica e ambientale”. (ANSA).







