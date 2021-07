Codice fiscale a partite Iva in un click,certificati da casa

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Consegnare documenti e chiedere certificati direttamente da casa. Da oggi è possibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate grazie al nuovo servizio “Consegna documenti e istanze” che, senza recarsi in nessun ufficio, garantisce la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva. Anche la dichiarazione di successione potrà essere compilata online con il via libera in tempo reale del Fisco sui singoli dati inseriti e la possibilità per l’utente di caricare direttamente le informazioni degli immobili registrate in Catasto.

Il nuovo servizio Consegna documenti ed istanze è accessibile tramite l’area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it e permette di inviare direttamente online alcune tipologie di documenti ed istanze agli uffici delle Entrate, senza recarsi fisicamente ai front-office.

Inoltre, nella nuova area riservata è stata predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva, due certificazioni che fino ad oggi erano rilasciate solo in ufficio, anche tramite servizi agili. Il servizio, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, “è molto semplice e consente la rapida generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest