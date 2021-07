Comer: con Walterscheid Powertrain per meccanica agricola

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 15 LUG – Comer Industries, player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica, con sede a Reggiolo (Reggio Emilia) e quotato al segmento Aim Italia di Borsa Italiana, ha sottoscritto un accordo vincolante con Wpg Parent disciplinante l’acquisizione del 100% di Wpg Holdco, società capogruppo di Walterscheid Powertrain Group tra i leader nel settore dell’industria dei sistemi di propulsione e dei servizi per applicazioni Off-Highway e industriali, ovvero per componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie, presente in 75 Paesi con un fatturato pari a 396 milioni di euro.

Al completamento dell’operazione nascerà uno dei principali gruppi mondiali della meccanica per il settore agriculture, quotato alla Borsa Italiana.

Il gruppo risultante dalla combinazione avrà ricavi pro-forma per 792 milioni di euro e un margine operativo adjusted di 86,5 milioni sulla base dei dati aggregati al 31 dicembre 2020, con la possibilità di generare importanti sinergie industriali.

L’accordo prevede che l’acquisizione avvenga a fronte di un corrispettivo di circa 203 milioni di euro, con un esborso di cassa per 40 milioni e l’ingresso di Wpg Parent, attuale unico azionista di Wpg Holdco controllato dal fondo di private equity One Equity Partners, nel capitale di Comer Industries con una partecipazione del 28%.

La famiglia Storchi conferma il proprio impegno di lungo termine mantenendo il controllo del gruppo con una partecipazione di maggioranza del 51,05%. L’acquisizione configura un’operazione di reverse take-over ai sensi dell’articolo 14 del regolamento Aim Italia ed è sospensivamente condizionata all’approvazione dell’assemblea degli azionisti. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest