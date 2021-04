Commercio: vendite in recupero a febbraio, ma su anno -5,7%

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 09 APR – A febbraio 2021 l’Istat registra per le vendite al dettaglio “un’ampia crescita congiunturale, trainata dalle vendite dei beni non alimentari, in notevole recupero rispetto ai livelli depressi degli ultimi tre mesi”.

L’aumento delle vendite, rispetto al mese precedente, è del 6,6% in valore e del 7,2% in volume. Su base annua, invece, “permane un calo marcato”, del 5,7% in valore e del 7% in volume. La flessione tendenziale riguarda beni alimentari e non alimentari, nella grande distribuzione come nei piccoli negozi.

La contrazione delle vendite a febbraio 2021 colpisce, per la prima volta in quasi due anni, anche i discount alimentari.

L’Istat stima un calo dell’1,5% rispetto all’anno precedente, il primo da marzo 2019 per questi negozi. Rispetto a febbraio 2020, il valore delle vendite diminuisce in quasi tutti i canali distributivi e “solo il commercio elettronico mostra un forte aumento” del 35,8%, si legge nelle statistiche flash. La grande distribuzione perde il 5,8% delle vendite, le imprese operanti su piccole superfici il 7,6% e le vendite al di fuori dei negozi, come il commercio ambulante, il 6,6%.

In questo contesto di cali diffusi, tra i prodotti, fanno eccezione le vendite di dotazioni per l’informatica, telecomunicazioni, telefonia (+12% annui) ed elettrodomestici, radio, tv e registratori (+8,9%). Mentre le flessioni maggiori riguardano calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-12,7%) e prodotti farmaceutici (-12,3%). (ANSA).







