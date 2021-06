Conad: ricavi 2020 meglio delle stime a 15,95 miliardi

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 22 GIU – Conad ha chiuso il 2020 con un fatturato in crescita del 12,3% a 15,95 miliardi di euro, oltre le stime di 15,7 miliardi. La quota di mercato a livello nazionale è stata del 15,01%, con 3.305 punti vendita e 65.772 collaboratori. In crescita di oltre 300 milioni il patrimonio netto aggregato, pari a 2,91 miliardi di euro. “Siamo soddisfatti ma non felici”, ha detto all’ANSA l’amministratore delegato Francesco Pugliese, che ha voluto ricordare “quello che è successo in generale e l’incertezza che si è creata” negli ultimi 18 mesi di pandemia”.

I delegati dei soci di Conad, che è una cooperativa di 2.300 dettaglianti, hanno approvato il bilancio nel corso dell’assemblea che si è tenuta oggi a Bologna. Per il 15/o anno consecutivo Conad è cresciuta oltre sia nel fatturato, salito ben oltre la media del +4% annuo del mercato di riferimento, sia nella quota di mercato, passata dal 13,8 % del 2019 al 15,01% del 2020 (+ 1,21%), consolidando il primato assoluto di Conad nell’ambito della grande distribuzione italiana. In progresso di 98 unità a quota 3.305 i punti vendita, mentre gli 8.273 nuovi collaboratori hanno portato il totale dell’organico di Conad 65.772 dipendenti. Più che raddoppiato in 10 anni il patrimonio netto aggregato, salito a 2,91 miliardi di euro.

Quanto all’esercizio in c orso Conad prevede una crescita del fatturato pari al 5%, superando così la soglia dei 16,74 miliardi di euro.

Il 2020 è stato un anno “molto intenso” secondo l’amministratore delegato Francesco Pugliese sul fronte della sostenibilità. Accanto alle attività per la riduzione delle emissioni e dell’impiego di energia, oltre ai progetti per la transizione verso la sostenibilità dei packaging dei prodotti a marchio Conad, il Gruppo ha destinato 30 milioni di contributi al sociale. Interventi che si sono articolati in donazioni per la ricerca contro il Covid 19, sostegno alla scuola e nella “continua presenza a fianco dei più fragili e bisognosi in ogni comunità dove c’è un punto vendita Conad. Nel corso dell’Assemblea, inoltre, è stata annunciata la creazione della Fondazione Conad Ets. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest