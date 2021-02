Confindustria: Irap da eliminare, ridisegnare l’Irpef

Pubblicità

Pubblicità

“L’IRAP è un’imposta che ha fatto il suo tempo. Dopo la cancellazione temporanea dei versamenti del tributo dovuti nel 2020, il Legislatore ha un’occasione storica per eliminarla del tutto. Si avrebbero enormi benefici in termini di semplificazione e attrazione di nuovi investimenti”.

Lo ha detto Emanuele Orsini Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco in audizione in commissione finanza alla Camera sulla riforma dell’Irpef sottolineando che Confindustria “è pronta a fare la sua parte” · “Anche la tassazione delle imprese va migliorata”. ha detto Orsini.

“Riguardo l’imposta patrimoniale il tema non è “se” introdurne una, ma come riorganizzare le 17 che abbiamo già”. Così Emanuele Orsini (Confindustria), in audizione in commissione Finanza sulla riforma Irpef. “Gran parte del dibattito sull’imposta patrimoniale in Italia si concentra intorno agli immobili residenziali e alla prima casa. Un catasto obsoleto – la cui riforma è lunga e costosa – la congiuntura e le esperienze del passato invitano alla cautela”, ha detto.

“La progressività dell’Irpef va ridisegnata, regolarizzare l’andamento delle aliquote effettive è una priorità. Nel farlo, va alleggerita la pressione sui redditi medi, eliminando i disincentivi ad aumentare il reddito, in particolare sopra i 28 mila euro, soglia oltre la quale l’attuale modello produce le distorsioni più ampie”. Così il vicepresidente su credito di Confindustria in audizione alla Camera ribadendo che “Questo sistema è un disincentivo al lavoro e alla produttività”





Go to Source

Tweet Share Pinterest