Consob: Maria Chiara Mosca designata commissaria

(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, durante la riunione di oggi ha sottoposto per la relativa deliberazione e il successivo inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, l’avvio della procedura di nomina di Maria Chiara Mosca come nuova commissaria Consob. Esperta di diritto finanziario e di diritto commerciale e professore associato alla Bocconi Mosca dal novembre 2013 all’ottobre 2015 ha fatto parte del Consultative Working Group di supporto ai lavori del Corporate Finance Standing Committee dell’Esma (European Securities and Markets Authority). E’ autrice di numerosissimi articoli e contributi in materia di diritto societario e dei mercati finanziari e della monografia dal titolo “Azione di concerto e opa obbligatoria” (Egea 2013).

Laureata in Bocconi in Economia, ha conseguito il dottorato in diritto commerciale interno ed internazionale e il Master of Science in Law and Accounting alla London School of Economics e si è poi dedicata alla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di diritto dei mercati finanziari. La monografia “opa obbligatoria e azione di concerto” ha ricevuto il Bocconi Legal Studies Award. E’ membro del Collegio dei docenti del PhD in Legal Studies dell’Università Bocconi. (ANSA).







