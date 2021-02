Consob: richiama attenzione su effetti Covid in informative

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 16 FEB – “In occasione della predisposizione dei bilanci 2020 gli emittenti devono considerare quanto previsto dal documento dell’Esma sulle priorità di vigilanza comuni europee 2020 del 28 ottobre 2020 (European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports) che, alla luce delle conseguenze della pandemia da Covid 19, evidenzia le aree tematiche di particolare importanza ai fini della redazione dei bilanci”. A richiamare l’attenzione su questo punto è la Consob, indirizzandosi a una serie di soggetti precisi, come ad esempio quotate, emittenti tenuti alla pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie 2020, responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi.

“In tale contesto – viene spiegato – deve essere prestata particolare attenzione al processo di pianificazione tenendo conto dei possibili impatti sugli obiettivi e sui rischi d’impresa derivanti: dalla pandemia, dall’utilizzo delle misure di sostegno all’economia e dalla loro eventuale interruzione.

Gli emittenti devono assicurare che le valutazioni di bilancio basate sui piani aziendali risultino coerenti tra loro”. (ANSA).







