Corsa a bonus tv, fondi per 2,5mln su 9mln televisori

(ANSA) – ROMA, 04 LUG – Tv si cambia: partirà a breve la corsa al bonus di 100 euro per cambiare il vecchio televisore e comprarne uno nuovo compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre di nuova generazione. Il passaggio servirà a garantire spazio ad un nuovo servizio: il 5g.

Il nuovo standard DVBT-2/HEVC entrerà in servizio nel 2022.

Dovrebbe garantire, dicono gli esperti, una miglior qualità, risoluzione più elevata e un nuovo standard di codifica per la compressione video.

Per ottenere il bonus gli italiani dovranno essere assai veloci: la cifra stanziata basta infatti a malapena a coprire un quarto delle potenziali richieste. Ed il fondo sarà erogabile fino a fine risorse, tranne rifinanziamenti dell’ultima ora. Si attende il via in attesa che il ministero dello Sviluppo economico e quello dell’Economia pubblichino il provvedimento attuativo della norma contenuta nel decreto Sostegni. Poi si stabilirà appunto una data di inizio mentre la scadenza è già nota: dicembre 2022.

Ma le risorse sono esigue: il plafond è fissato a 250 milioni di euro. Se tutti i 9 milioni di proprietari di televisori acquistati prima del 2018 (stima Auditel-Ipsos) decidessero di chiedere lo sconto servirebbero 900 milioni di euro. Con la cifra attuale si copre cosi’ a mala pena un quarto dei potenziali richiedenti, 2,5 milioni di cittadini con la tv vecchia. (ANSA).







