Covid: Confesercenti,con zone rosse -80mln consumi al giorno

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 15 MAR – “Le nuove restrizioni costeranno all’economia italiana circa 80 milioni di euro di consumi al giorno. Un nuovo colpo per le imprese, in particolare quelle del commercio e del turismo, la cui resistenza è ormai al limite”.

E’ la stima di Confesercenti sull’impatto delle zone rosse che da oggi copriranno la maggior parte del territorio nazionale. Le ennesime misure di restrizione – viene spiegato in una nota – determinano un bilancio fortemente negativo per i consumi delle famiglie, che nei primi quattro mesi dell’anno arriveranno a perdere complessivamente 9,5 miliardi di euro. Di questi, oltre 3 riguardano il commercio al dettaglio e oltre 5 viaggi, ospitalità e pubblici esercizi, da addebitare soprattutto all’estensione delle chiusure fino al weekend di Pasqua “Le dimensioni della crisi sono tali che i livelli di consumo pre-pandemia potranno ormai essere ripristinati solo nel 2024”, spiega Confesercenti sottolineando che “dopo un anno di stop & go, ci sono circa 450mila imprese a rischio chiusura” e che “sono più di tre mesi che siamo in attesa dei sostegni per le attività economiche ed i lavoratori, ma il provvedimento continua ad essere rinviato”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest