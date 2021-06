Crociere: Msc, riparte da Trieste quinta nave del gruppo

Pubblicità

(ANSA) – TRIESTE, 12 GIU – Cerimonia a bordo della Msc Splendida ormeggiata lungo le Rive, tra le più grandi della flotta di Msc Crociere, per celebrare la quinta nave della compagnia a riprendere il mare dopo lo stop a causa della pandemia. Non è un attracco episodico, Msc Splendida partirà da Trieste, home port per l’estate 2021, ogni sabato per proseguire secondo un itinerario di 7 notti lungo l’Adriatico e toccando Ancona (domenica) e Bari (martedì), facendo poi scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in Croazia. Dal 3 luglio sarà introdotto anche uno scalo a Cattaro (Montenegro).

L’a.d. di Msc Crociere, Gianni Onorato, ha descritto Trieste come “una città che abbiamo nel cuore, così come questa regione dove abbiamo scelto di costruire molte delle nostre navi, tra cui 4 extra lusso del nuovo brand del gruppo per un investimento di 2 miliardi con Fincantieri che ci rende orgogliosi”.

Il presidente dell’Autorità Sistema Portuale Mar Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino, ha evidenziato che “Msc è il primo soggetto imprenditoriale nello scalo di Trieste, unendo settore passeggeri e cargo. Più di 400 milioni arriveranno su Trieste grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui 40 milioni per l’elettrificazione delle banchine”. (ANSA).







