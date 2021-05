EasyJet: primo volo per Olbia da Bergamo, regno di Ryanair

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 28 MAG – Il tradizionale ‘Ponte d’Acqua’ generato dai mezzi antincendio dell’aeroporto di Milano-Bergamo Orio al Serio ha inaugurato il primo volo per Olbia di EasyJet.

Per la prima volta infatti la livrea arancione di EasyJet ha sorvolato il cielo di Orio al Serio (Bergamo), storica sede di Ryanair, che proprio qui ha iniziato la scalata che l’ha portata sulla vetta del mercato italiano.

Il primo aereo di EasyJet su Orio al Serio è arrivato da Olbia alle 10.25 (volo Eju 3367). Dopo il ‘battesimo dell’acqua’ è ripartito alla volta della Costa Smeralda intorno alle 11.

Fino al prossimo 23 ottobre la Compagnia di Luton opererà un collegamento giornaliero tra lo scalo bergamasco e quello sardo, a cui se ne aggiungerà un secondo nel periodo tra il 19 luglio e il 5 settembre. Per la prossima stagione invernale EasyJet prevede di aumentare la propria offerta di collegamenti dall’aeroporto ‘Caravaggio’, introducendo nuove rotte internazionali verso Parigi Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol e Londra Gatwick. “Molto emozionato” il ‘country manager’ di EasyJet Italia Lorenzo Lagorio, secondo il quale “questo volo marca l’inizio di quella che sicuramente sarà una fruttuosa collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo”.

(ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest