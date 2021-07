Embraco: in arrivo proroga cigs, proposta Orlando

Pubblicità

(ANSA) – TORINO, 15 LUG – Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha presentato in Consiglio dei Ministri una proposta per garantire la copertura economica degli oneri connessi alla proroga della cassa integrazione straordinaria per i 400 lavoratori della ex Embraco. Lo ha comunicato Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra, ai lavoratori ex Embraco che ha incontrato in piazza Castello a Torino. Senza questa misura, tra una settimana la cigs finirà e scatteranno i licenziamenti. “Auspichiamo – ha detto Lo Russo – che questa proposta venga accolta dalle altre forze politiche, a partire dalla Lega, e dal ministro Giorgetti, grande assente in questa vicenda”.

“È una buona notizia, ringrazio il ministro Orlando per l’attenzione di queste ore, per il lavoro complesso per raggiungere l’esito che speravamo. Ricordo – commenta Lo Russo – che i lavoratori Embraco chiedono dignità e una soluzione che ridia lavoro e un futuro alle loro famiglie. Dopo una soluzione che è temporanea – conclude – la vera sfida è portare lavoro, il Ministero dello sviluppo economico ora faccia la sua parte”.

