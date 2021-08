Energia: Wewiki ottiene certificazione B Corp

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Wekiwi, primo operatore di energia total digital in Italia, è stato certificato B corp per il secondo anno di seguito e ottiene la certificazione anche per la società francese, Wekiwi France. Lo annuncia una nota della società nata come spin-off del Gruppo Tremagi, proprietario anche della società elettrica Illumia.

Le B Corp sono società che perseguono, volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro, anche una o più finalità di beneficio comune, ovvero su persone, comunità, territorio e ambiente. In particolare, Wekiwi ha manifestato l’impegno a raggiungere nel medio periodo il 100% di energia alimentata da fonti rinnovabili e a promuovere anche l’utilizzo del gas rinnovabile, attraverso accordi nell’ambito del biometano, mercato di sicuro interesse di cui l’azienda continuerà a monitorare l’evolversi del quadro internazionale.

Wekiwi ha partecipato inoltre alla terza edizione del progetto B Corp School, percorso formativo di InVento Lab, realizzato con il contributo delle aziende B Corp.

“Il riconoscimento di B Corp a Wekiwi e Wekiwi France ci riempie di orgoglio, confermandoci che la strada intrapresa è quella giusta. Questo percorso di certificazione, oltre a rappresentare un traguardo senza pari per la nostra realtà, è stato anche uno strumento di miglioramento continuo nella realizzazione delle buone pratiche di Wekiwi, sia rivolte all’interno che all’esterno” ha commentato Massimo Bello, founder di Wekiwi.

