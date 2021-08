Euronext, impegnati a far crescere l’attività in Italia

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 13 AGO – Il circuito internazionale Euronext è “profondamente impegnato a far crescere le proprie attività in Italia”. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che “Euronext sta realizzando il progetto di importanza cruciale per il business di trasferire a Bergamo, in Italia, il proprio core Data Center attualmente basato nel Regno Unito, che ospita tutti i flussi di trading azionario di Euronext e che rappresenta circa il 25% di tutti gli scambi azionari europei”.

Una migrazione che costituisce “il più grande investimento tecnologico avviato da Euronext dallo sviluppo della piattaforma tecnologica di trading Optiq”. “I team di Euronext e del Gruppo Borsa Italiana – si legge nel documento – stanno lavorando insieme per garantire la pianificazione e la realizzazione di numerosi progetti per far crescere il business del Gruppo Borsa Italiana negli anni a venire, in particolare per sostenere lo sviluppo in Europa di Mts, Monte Titoli, Cc&g, Elite e per rafforzare Milano come piazza di quotazione forte e competitiva”.

“Borsa Italiana – sottolinea Euronext – è parte integrante del progetto europeo di Euronext, e non ci sarà alcun successo per Euronext in Europa senza la crescita del business di Borsa Italiana in Italia”. “L’integrazione di Borsa Italiana con il progetto europeo di Euronext – concludono da Parigi – è un’opportunità unica per sfruttare i punti di forza e l’alto livello di competenza dei team in Italia, e in tutte le sedi europee del gruppo combinato, a beneficio dei nostri clienti e per migliorare il finanziamento dell’economia reale in Italia e in Europa”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest