Eurotech: Gruppo, ricavi 69,3 mln (-32,1%), utile 0,13

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – TRIESTE, 16 MAR – Chiude in leggero utile nonostante il Covid-19 iò gruppo Eurotech, la multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT) anche se la pandemia pesa sulla capogruppo Eurotech Spa. Il CdA ha approvato il bilancio consolidato che ha chiuso il 2020 con ricavi a 69,3 milioni di euro (-32,1%); primo margine a 36,5 milioni (52,7% dei ricavi, -29,7% rispetto al 2019); Ebitda a 6,6 milioni (9,6% dei ricavi, -13,9 milioni sul 2019); Ebit a 2,4 milioni (3,5% dei ricavi, -14,2 milioni sul 2019); risultato netto a 0,13 milioni (0,2% dei ricavi, -19,1mln); posizione finanziaria netta con cassa netta a 8,6 milioni (12,3). La capogruppo Eurotech SpA, invece, ha chiuso con una perdita di 3 mln (8,4 milioni).

L’A.D. Roberto Siagri ha sottolineato che “il 2020 è stato un anno difficile, che ha fermato temporaneamente la crescita” evidenziando però che il risultato finale è “senza perdite” e confermando la strategia di business. Dunque, “la pandemia non potrà che accelerare il processo di digitalizzazione e di rinnovamento delle imprese. Con il ritorno ad una nuova normalità tutti ci aspettiamo un’accelerazione degli investimenti nel controllo remoto e nelle operazioni a distanza e conseguentemente, contiamo di trovarci nella posizione di poter esprimere al meglio tutto il potenziale accumulato in ambito IoT e HPEC.” (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest