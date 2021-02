Expo Dubai: al via selezione volontari tra studenti

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – Il Commissariato italiano per Expo 2020 Dubai, in collaborazione con la Fondazione Crui (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), annuncia l’avvio del percorso di selezione del “Programma Volontari” del Padiglione Italia all’Esposizione Universale, al via il 1 ottobre di quest’anno. Lo annuncia il Commissariato in una nota sottolineando che: “si tratta di un’occasione di formazione unica offerta agli studenti universitari (tra i 21 e i 28 anni di età) per ampliare le proprie conoscenze ed esperienze in ambito internazionale, contribuendo all’organizzazione e alla gestione della partecipazione italiana al più importante evento globale mai organizzato nell’area che comprende Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale”.

Il programma ha l’obiettivo di coinvolgere le migliori risorse delle Università italiane e di creare una comunità di volontari-in-formazione che contribuirà ad accogliere e a orientare i visitatori del Padiglione Italia durante i sei mesi di Expo Dubai.

Il bando di partecipazione è consultabile sul sito italyexpo2020.it. (ANSA).







