Febaf: Cipolletta nuovo presidente, Abete onorario

(ANSA) – ROMA, 29 APR – Innocenzo Cipolletta è il nuovo Presidente della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF). Lo si legge in una nota secondo cui è stato eletto all’unanimità per il biennio in corso 21-22 dal Consiglio Direttivo che si è riunito oggi in videoconferenza. Succede a Luigi Abete, che ha guidato la Federazione dal 2014 e che è stato acclamato Presidente onorario.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo per la fiducia nei miei confronti e Luigi Abete per aver impresso una decisa accelerazione alle attività e alla rappresentatività della FeBAF”, ha detto Cipolletta subito dopo l’elezione.

“Proseguiremo il lavoro sui temi europei, sulla declinazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sul ruolo che il settore finanziario sarà sempre più chiamato a svolgere a favore delle imprese, dell’economia reale e dello sviluppo”, ha concluso.

Il Consiglio Direttivo ha espresso un convinto ringraziamento a Luigi Abete. Sotto la sua presidenza – e con il Segretario Generale, Paolo Garonna che affiancherà Cipolletta – la Federazione ha ampliato e consolidato la base associativa, ora composta da tredici rappresentanze finanziarie: ABI, ANIA, AIFI, Adepp, Aipb, Anfir, Assofiduciaria, Assofin, Assogestioni, Assoprevidenza, Assoreti, Assosim, Confindustria Assoimmobiliare. Durante questi sette anni – è stato ribadito – FeBAF ha acquisito centralità nel dibattito pubblico italiano ed europeo grazie in particolare ai Gruppi di lavoro sulle piccole imprese e sugli investitori istituzionali, ad iniziative come il Rome Investment Forum che giungerà a dicembre alla sua ottava edizione, ai dialoghi bilaterali con le comunità finanziarie, tra le altre, di Germania, Francia, Gran Bretagna, al continuo confronto con le istituzioni dell’Unione.

Innocenzo Cipolletta è stato dal 2013 Vice Presidente di FeBAF in qualità di Presidente AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt), la terza Associazione Federata alla FeBAF costituita da ABI ed ANIA il 30 maggio 2008. Presidente di Assonime dal 2017 al 2021, tra gli altri incarichi Cipolletta è stato Direttore Generale di Confindustria dal 1990 al 2000. (ANSA).







