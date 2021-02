Fiera Milano:piano 2025,atteso fatturato tra 290-310 milioni

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 23 FEB – Fiera Milano ha approvato il piano strategico 2021-2025 chiamato “Conn.e.c.t. 2025”. Il fatturato al 2025 è atteso in un range fra 290 e 310 milioni di euro ed un Ebitda tra 110 e 120 milioni di euro, superiori ai livelli del 2019, nonostante una contrazione degli spazi espositivi (-12%) rispetto al 2019.

La generazione di cassa porta ad una disponibilità finanziaria netta, stimata fra 75 e 85 milioni di euro a fine piano, consentendo di valutare opportunità di operazioni di M&A e remunerazione degli azionisti.

Nel periodo sono programmati investimenti per 115-125 milioni di euro, di cui 90-100 milioni preventivati dalla Fondazione Fiera Milano volti a migliorare l’attrattività e la sicurezza dei quartieri fieristico e congressuale.

Il piano strategico ha lo scopo di portare la società da una fase ancora “condizionata dall’evoluzione della pandemia ad una di nuova normalità”, afferma in una nota Fiera Milano.

“Siamo pronti ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che si presenteranno nel prossimo futuro”, afferma il presidente Carlo Bonomi.

“Passiamo da un modello di business che si basava principalmente sugli eventi fisici ad un modello ibrido, nel quale i servizi fisici saranno affiancati ed arricchiti da innovativi servizi digitali”, afferma l’amministratore delegato Luca Palermo. (ANSA).







