Fincantieri: in trimestre ricavi +9,1%, Ebitda 101 mln

(ANSA) – TRIESTE, 13 MAG – Ricavi pari a 1.426 mln di euro, in crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Ebitda pari a 101 mln (72 mln al 31 marzo 2020), Ebitda margin al 7,0%, in aumento del 27,3% sul 31 marzo 2020 (5,5%).

Indebitamento finanziario netto pari a 1.617 mln (1.062 mln al 31 dicembre 2020), in linea con le attese e coerente con l’andamento dei volumi sviluppati e con il piano di consegne (7 unità cruise nel 2021). Carico di lavoro complessivo pari a 34,4 mld, circa 6,6 volte i ricavi del 2020 con ordini acquisiti nel trimestre per 0,3 mld. Sono i dati trimestrali approvati oggi da Fincantieri.

I ricavi al 31 marzo, spiega la società, sono in linea con le previsioni.

Per quanto riguarda gli oneri estranei alla gestione ordinaria connessi alla diffusione del Covid 19, sono pari a 14 milioni, “principalmente riconducibili alla minore efficienza produttiva e ai costi per garantire salute e sicurezza del personale”. In merito al carico di lavoro, il backlog al 31 marzo 2021 è pari 26,5 miliardi (27,7 miliardi al 31 marzo 2020) con 98 navi in portafoglio e il soft backlog a circa 7,9 miliardi (circa 4,2 miliardi al 31 marzo 2020).

Sono state consegnate l’unità militare LSS Vulcano, nell’ambito del programma di rinnovo della flotta della Marina Militare Italiana, e la expedition cruise vessel Coral Geographer, la seconda unità di lusso di piccole dimensioni per la compagnia australiana Coral Expeditions. Per quanto riguarda le navi da crociera il “calendario delle consegne è rispettato”, per le costruzioni militari si assiste a “un ulteriore consolidamento e cooperazione internazionale”: sono iniziate le attività per SEA Defence, progetto sostenuto dagli Stati Membri dell’Ue per lo sviluppo delle tecnologie da includere nella prossima generazione di piattaforme navali. Relativamente all’European Patrol Corvette (Epc) è stato firmato dalla JV Naviris e da Navantia un MoU per la cooperazione industriale tesa allo sviluppo della Epc nell’ambito del programma europeo Pesco. (ANSA).







