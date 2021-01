Fisco: nuovo stop alle cartelle, rinviate per un altro mese

Pubblicità

Invio delle cartelle esattoriali sospeso per un altro mese: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto di proroga fino alla fine di febbraio, evitando che da lunedì iniziassero ad essere spedite le cartelle sospese ormai da quadi un anno.

Il provvedimento, immediatamente operativo con la pubblicazione in Gazzetta, potrebbe essere ‘travasato’ per la conversione nel decreto Milleproroghe.

Secondo il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, quella trovata in cdm non è “la soluzione ottimale” perché sarebbero servite “misure più articolate”. Si tratta, avrebbe sottolineato con i colleghi il titolare di via XX Settembre, di uno degli “effetti dannosi” della crisi, che impedisce di assumere decisioni che richiedano “valutazioni politiche impegnative”.

“Oggi non si poteva fare diversamente, – ha dichiarato la viceministra Laura Castelli del M5S – per questo è positivo che il Cdm abbia deciso il rinvio di un mese, con la sospensione fino al 28 febbraio, dell’invio e riscossione di atti esattoriali e cartelle. Un Governo nel pieno delle funzioni potrà così affrontare, in modo organico, e all’interno di un disegno complessivo, il tema”.







