Fondazione Cariplo approva il bilancio, erogati 141 milioni

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 03 MAG – La Commissione Centrale di Beneficenza, l’organo di indirizzo di Fondazione Cariplo, ha approvato all’unanimità il bilancio 2020. L’attività filantropica complessiva ha visto erogazioni deliberate per 141,6 milioni di euro; queste risorse sono state destinate alla realizzazione di 1.395 progetti, nei diversi ambiti di intervento della Fondazione.

Sono 94 i progetti finanziati in campo ambientale per un valore di 10,37 milioni; 429 progetti a favore dell’arte e della cultura (35,07 milioni); 103 progetti nel settore della ricerca scientifica (19,17 milioni); 725 iniziative per il sociale (56,42 milioni). A queste attività si aggiungono ulteriori 44 progetti ed iniziative di Fondazione Cariplo con 20,55 milioni di euro di contributi; tra questi le attività sviluppate in collaborazione con le 16 Fondazioni di Comunità locali, presenti in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Sul fronte della gestione del patrimonio, l’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo di 164,7 milioni di euro, che ha permesso di finanziare quasi integralmente l’attività filantropica annuale della Fondazione ed ha limitato l’utilizzo del fondo di stabilizzazione delle erogazioni a solo 890.506 euro. Ad oggi il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha una dotazione di 239,1 milioni.

“Il 2020 è stato uno spartiacque che ha rivoluzionato e segnato la vita delle persone, delle imprese, delle istituzioni e delle comunità. In una situazione così complessa agire da soli frammenta e disperde le energie, occorre invece unire le forze”, afferma il Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest