Fondimpresa, Aurelio Regina è il nuovo presidente

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 23 APR – Aurelio Regina è il nuovo presidente di Fondimpresa, il fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Annamaria Trovò vicepresidente. Sono stati nominati dal cda all’unanimità.

“Ricoprire una carica così prestigiosa ed importante in un periodo molto delicato per la vita del Paese, mi riempie di orgoglio e di responsabilità e per questo voglio ringraziare Confindustria, Cgil, Cisl e Uil”, commenta Aurelio Regina: “L’emergenza sanitaria ha reso ancora più evidente la necessità di competenze digitali ed il valore di una formazione continua e aggiornata per il lavoratore. Il lavoro sarà sempre più qualificato e ancor di più in continua evoluzione, per stare al passo con gli obiettivi che ci impongono di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e con lo sviluppo del sistema produttivo. Su questo punto Fondimpresa continuerà a dare tutto il sostegno possibile, migliorando e aumentando gli strumenti e le opportunità di formazione a beneficio soprattutto delle piccole e medie imprese del Paese, che rappresentano l’ossatura portante della nostra economia. Fondimpresa – dice ancora il neo presidente – dovrà continuare ad impegnarsi per definire le competenze di oggi e di domani, diventando sempre di più uno strumento cardine al servizio del lavoro, dell’impresa e della società. Ringrazio il mio predecessore Bruno Scuotto per aver ulteriormente valorizzato il ruolo di Fondimpresa e della formazione specie in questi anni così difficili”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest