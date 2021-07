Franco,riforma fisco organica,non cambio tasse una per volta

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Il sistema fiscale “necessita di una riforma ampia e organica”, “non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione alle Commissioni Finanze. “I pilastri fondamentali del sistema, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, progressiva, e l’imposta sul valore aggiunto restano validi, ma necessitano di un profondo rinnovamento delle loro caratteristiche e del loro funzionamento”, ha aggiunto. opo molti ritocchi e revisioni, che ne hanno modificato la struttura originaria, il mantenimento dell’Irap “non appare più giustificato, c’è un’esigenza di semplificazione”.e commissioni suggeriscono di ridefinire “la disciplina per la semplificazione” dell’Iva e “una possibile riduzione dell’aliquota ordinaria: direi che la semplificazione e soprattutto l’aumento dell’efficienza dell’imposta attraverso riduzione di evasione ed elusione possono anche suggerire di ampliare questa prospettiva non escludendo che il legislatore delegato possa agire sul livello delle aliquote ridotte e la distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, interventi che possono anche avere luogo a parità di gettito Iva”. (ANSA).







