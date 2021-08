G20 della ricerca,focus su skills,tecnologia, infrastrutture

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – TRIESTE, 06 AGO – Come affrontare le nuove competenze in continua evoluzione, come sfruttare il potenziale della tecnologia digitale nel rispetto dei principi e dei valori etici e come promuovere l’utilizzo di infrastrutture digitali comuni per supportare la collaborazione nella ricerca, nella scienza aperta e nell’istruzione superiore. Sono i tre pilastri intorno ai quali si sono confrontati i ministri della Ricerca dei Paesi del G20 riuniti, per la prima volta, a Trieste in un incontro presieduto dal Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, ed al quale hanno preso parte anche organizzazioni internazionali come Ocse e Unesco. E’ questo il senso della “Dichiarazione congiunta sulla valorizzazione della ricerca, dell’istruzione superiore e della digitalizzazione per una ripresa forte, sostenibile, resiliente e inclusiva”, adottata da tutti gli intervenuti all’incontro.

Ministri e delegati hanno discusso di come affrontare le nuove sfide per conseguire i comuni obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità, concordando di continuare a lavorare insieme anche nel corso della futura Presidenza indonesiana del G20 “per una transizione digitale che porti a una ripresa e a una crescita forti, sostenibili e resilienti”. “Riconosciamo che la cooperazione internazionale nella ricerca è di fondamentale importanza per il progresso della scienza e per risolvere le sfide sociali e globali, che non possono essere risolte da un solo Paese”. Per questa ragione, integrando la Dichiarazione con un Allegato di buone pratiche, i ministri della Ricerca dei Paesi del G20 hanno evidenziato l’esigenza di “incoraggiare il continuo scambio e il rafforzamento della collaborazione e della cooperazione in ricerca e istruzione superiore a livello internazionale” (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest