G20, Franco: ‘l’incertezza è alta, non ritirare gli aiuti’

“Dopo la contrazione economica del 2020 le prospettive globali sono migliorate grazie ai vaccini e alle politiche messe in atto, ma la ripresa è offuscata dall’incertezza, e disomogenea. Il G20 ha rinnovato l’impegno a evitare qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno” e ribadito “la volontà di usare tutti gli strumenti disponibili, per il tempo necessario, per proteggere posti di lavoro e redditi”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco durante la conferenza stampa al termine della riunione dei ministri delle Finanze e Governatori del G20.

DI fronte alle necessità di liquidità di diversi Paesi e alle difficoltà della pandemia, “il G20 ha chiesto al Fondo monetario internazionale di avanzare una proposta per l’allocazione di nuovi diritti speciali di prelievo per 650 miliardi di dollari, in modo da soddisfare la necessitò di riserve supplementari”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco durante la conferenza stampa al termine della riunione dei ministri delle Finanze e Governatori del G20.

La riunione del G20 ha sottolineato “rischi significativi” che deriverebbero da un ritiro prematuro degli aiuti alle economie, e i ministri e Governatori sono concordi nel ritenere che le misure di sostegno andranno ridotte, o eliminate, “in modo graduale, per minimizzare i rischi”. Ha detto il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.





