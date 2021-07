G20: The ONE, whatever it takes per la ripresa globale

Pubblicità

(ANSA) – VENEZIA, 09 LUG – Un “whatever it takes” per garantire una ripresa globale inclusiva dalla pandemia, con un pacchetto di risorse economiche per i Paesi più vulnerabili e la condivisione delle dosi in eccesso di vaccino anti Covid-19.

E’ quanto chiede alla presidenza italiana del G20 The ONE Campaign, l’organizzazione per la salute globale e la lotta alla povertà estrema co-fondata da Bono Vox, attraverso una campagna video con protagonisti gli ONE Youth Ambassador italiani, i giovani attivisti dell’organizzazione.

“Si prevede che i Paesi a basso reddito in Africa vedranno un ulteriore aumento della povertà nel 2021, secondo la Banca Mondiale e, senza un’azione coraggiosa e urgente, rischiano di perdere un decennio”, avverte The ONE in un comunicato. La richiesta ai leader del G20 è di prevedere “un pacchetto di misure economiche per i Paesi più vulnerabili”. L’Ocse ha previsto a giugno che i Paesi a basso reddito potrebbero impiegare fino a cinque anni per tornare ai livelli di crescita pre-pandemia, rispetto ai 18 mesi degli Stati Uniti. Come parte di questo programma, gli attivisti chiedono ai Paesi più ricchi di “fare ulteriori passi sulla riduzione del debito” e i diritti speciali di prelievo Fmi.

Altra richiesta, “condividere immediatamente i vaccini Covid-19 in eccesso. Alcuni Paesi a basso reddito stanno affrontando una terza ondata devastante con solo lo 0,4% della loro popolazione vaccinata”. L’analisi di ONE mostra che, al contrario, “l’offerta di vaccini Covid-19 è destinata a superare la domanda in Italia entro il 17 luglio, il che significa che la domanda nazionale di vaccini potrebbe scendere al di sotto della crescente offerta del Paese”. (ANSA).







