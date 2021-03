Gardaland pronta a ripartire, l’ad, potremmo riaprire aprile

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – VERONA, 11 MAR – “Gardaland è pronto ad aprire in sicurezza i cancelli a fine Aprile per una nuova fantastica stagione ricca di divertimento ed eccezionali novità”. Lo afferma l’ad della società,. Aldo Maria Vigevani, annunciando che la grande struttura veronese potrebbe essere il primo parco divertimenti a ripartire dopo la chiusura per la pandemia..

“Ovviamente – aggiunge -, siamo consapevoli dell’attuale situazione ma confidiamo nelle misure che il Governo ha varato e nelle indicazioni che verranno date nel prossimo Dpcm per le attività nella primavera inoltrata.” La ripartenza della stagione di Gardaland, sottolinea Vigevani, è fondamentale anche per la tutela dell’occupazione dei 230 dipendenti fissi, attualmente in Fis (Fondo Integrazione Salariale), e degli oltre mille lavoratori stagionali che il Parco può coinvolgere in una stagione regolare e completa, oltre che per il rilancio dell’economia del territorio grazie alle aziende dell’indotto.

Tra le offerte per quella che sarà la prossima stagione, Gardaland punta anche sul nuovo parco acquatico “Legoland”, per il quale è stato stanziato un investimento di 20 milioni di euro. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest