Generali: punta a sostegno pmi commercio per ripresa

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 04 MAR – Generali scende in campo per supportare oltre 1,7 milioni di piccole imprese del commercio con oltre 4 milioni di lavoratori, con l’obiettivo di diventare in tre anni partner di riferimento anche nel segmento delle micro-imprese.

“La prima soluzione di quest’anno, Attiva Commercio, è dedicata proprio al sostegno delle micro-imprese del commercio, centrali per il tessuto produttivo italiano. Diamo risposta alle priorità degli imprenditori di questo settore, tra i più colpiti dalla crisi, per ripartire velocemente e cogliere nuove opportunità”, afferma il country manager e ceo di Generali Italia, Marco Sesana, durante una conferenza stampa in streaming.

Da dicembre 2020 torna a migliorare la fiducia delle imprese italiane (da 60 punti a maggio 2020 a più di 87 a febbraio 2021), tuttavia, per il settore commercio, composto per il 95% di microimprese con meno di 10 addetti, circa 1 imprenditore su 2 si dice preoccupato per la tenuta della propria attività. Lo evidenzia un’indagine Ipsos presentata durante l’evento dall’a.d. dell’Istituto di ricerca, Nando Pagnoncelli.

“Generali, con la solidità di 190 anni, oggi vuole essere sempre più vicina agli imprenditori per la ripresa economica e la stabilità del Paese”, sottolinea Sesana. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest