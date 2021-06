Giornata ambiente: Gava, governo prova a fare il massimo

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 05 GIU – “Nella Giornata mondiale dell’ambiente stampa e tv ci ricordano che inquinamento e cambiamenti climatici sono anche un rischio per la salute. Siamo tutti impegnati – singolarmente come cittadini e collettivamente come istituzioni – in questa battaglia per preservare l’ecosistema e per ridurre le emissioni”. Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica, in un post su Facebook in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente .

“Allo stesso tempo, mai come oggi l’ambiente e la sua tutela rappresentano una opportunità. Come Europa – che sarà il primo Continente a emissioni zero – e come Italia avremo la possibilità di investire su riconversioni e consolidamento del territorio, di correre a grandi falcate verso quello sviluppo sostenibile che riassume in sé tutto quello in cui crediamo, cioè in una società che prospera ma rispetta la terra. Come governo e, in particolare, come ministero per la Transazione ecologica stiamo provando a fare il massimo: il Pnnr ha messo al centro l’ambiente, consente di investire nel ciclo dei rifiuti e nell’economia circolare, stanzia importanti risorse per mettere in sicurezza il territorio dai rischi sismici ed idrogeologici, per rigenerare le città e per riconvertire le produzioni industriali utilizzando energie rinnovabili. L’impegno, oggi, è tradurre i decreti in azione per poter tagliare qualche nastro e festeggiare qualche risultato già tra un anno, alla Giornata dell’ambiente 2022”. (ANSA).







