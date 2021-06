Giornata Ambiente: Legambiente, servono alberi e rinnovabili

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 05 GIU – “Piantare nuovi alberi nelle grandi città italiane e diffondere le energie rinnovabili nelle aree più povere del Paese. Sono queste le due azioni principali e concrete attraverso le quali possiamo l’ambiente e contribuire a fronteggiare la crisi climatica, ma per realizzarle è indispensabile l’aiuto di tutti”. È questo l’appello che Legambiente lancia oggi in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, invitando i cittadini a sostenere la campagna di raccolta fondi “Un piccolo gesto per curare l’ambiente” per la riforestazione urbana e le comunità energetiche rinnovabili.

Legambiente ricorda che gli alberi riducono le emissioni di CO2 in atmosfera, rimuovono le polveri sottili causate dal traffico e dal riscaldamento, mitigano le ondate di calore sempre più frequenti, attutiscono i rumori fino al 70%.

Preziosa e strategica anche la diffusione delle rinnovabili e delle comunità energetiche: quelle censite in Italia da Legambiente sono almeno 30 tra configurazioni di comunità energetiche da fonti rinnovabili ed esperienze di autoconsumo collettivo.

Le comunità energetiche potranno contribuire, secondo uno studio Elemens – Legambiente, con circa 17 GW di nuova potenza da rinnovabili al 2030, pari a circa il 30% dell’obiettivo climatico al 2030 del PNIEC, ancora da aggiornare. La restante parte dovrà essere coperta attraverso lo sviluppo di impianti eolici, a bioenergie, geotermici, idroelettrici diffusi nei territori e ben realizzati. (ANSA).







