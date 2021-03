Giovannini, nuovo decreto su commissari, ma molto selettivi

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 09 MAR – “Nei giorni scorsi ho invitato il Parlamento a sostenere l’iniziativa presa dal precedente governo per il commissariamento di 58 opere che sono bloccate per motivi vari. In alcuni casi i commissari possono essere utili, in altri bisogna velocizzare altre fasi. Faremo un secondo decreto come previsto dalla normativa entro il 30 giugno, ma saremo molto selettivi sulle opere eventualmente da commissariare perché lo slogan non è che aiuta molto”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini a SkyTg24 economia. “Ma non basta – ha aggiunto – abbiamo bisogno di migliorare ulteriormente le norme. Questa settimana incontrerò i ministri Franceschini e Cingolani, che sono responsabili di alcune parti dei processi di competenza del governo, per capire se internamente riusciamo comunque a velocizzare certe procedure, magari mettendo più risorse sugli organismi tecnici, perché il depauperamento delle Pa da almeno 10-15 anni fa sì che i ministeri e i soggetti locali non abbiano le competenze. Ecco perché ieri il ministro Franco ha detto che ci saranno assunzioni straordinarie per rafforzare tutta la Pa”.

