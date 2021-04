Glovo: investirà 450 milioni nella spesa dell’ultimo minuto

Pubblicità

Glovo, la piattaforma di consegne a domicilio multicategoria ideata a Barcellona nel 2015 da Oscar Pierre and Sacha Michaud, investirà 450 milioni di euro nello sviluppo del ‘Quick Commerce’, ovvero la possibilità di fare acquisti all’ultimo minuto e riceverli direttamente a casa 24 ore su 24. Il Gruppo ha chiuso il round di finanziamento ‘serie F’ da 450 milioni di euro, il 6/o dalla fondazione, guidato da Lugard Road Capital e Luxor Capital Group, a cui hanno partecipato anche i precedenti investitori Delivery Hero, Drake Enterprises e GP Bullhound.

Gli investimenti di questo round, il più grande mai concluso da una start-up spagnola, serviranno per rafforzare i suoi servizi nei 20 mercati in cui opera, con particolare attenzione sullo sviluppo del ‘Quick Commerce’, il servizio rapido di consegna a domicilio della spesa e di altri generi di prodotti in qualsiasi momento della giornata, che punta a far diventare Glovo la ‘App per la città’. In Italia il Gruppo prevede di aprire 15 ‘Dark Store’, i punti di consegna per la spesa ordinata, assumendo 100 persone dedicate. (ANSA).







