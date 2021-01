Gucci: accelera su sostenibilità, progetti in sostegno clima

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 27 GEN – Gucci accelera sulla sostenibilità e annuncia la sua nuova strategia per il clima che prevede oltre la carbon neutrality nuove iniziative di protezione e ricostituzione di foreste e di mangrovie in aree significative per la biodiversità e a rischio di deforestazione e l’adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa all’interno della sua supply chain.

Marco Bizzarri, Presidente e Ceo di Gucci che oggi alle 18 interverrà al World Economic Forum Davos 2021, ha dichiarato: “L’evoluzione della nostra strategia comprende una serie di azioni precise per la mitigazione della crisi climatica. Il Natural Climate Solutions Portfolio protegge e rigenera importanti ecosistemi che mitigano il cambiamento climatico, garantendo al contempo la conservazione della biodiversità e benefici climatici per il futuro. Vogliamo essere parte della soluzione, integrando pratiche e sistemi virtuosi che trasformino la natura stessa da vittima a protagonista dei cambiamenti climatici e che, in ultima analisi, determineranno il futuro del nostro pianeta”. (ANSA).







