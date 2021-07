iGenius, augmented analytics a imprese con Google Cloud e Tim

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – La startup milanese iGenius lancia il proprio strumento di augmented analytics — crystal, l’advisor virtuale per la data intelligence — su Google Cloud, per accelerare l’adozione delle tecnologie di cloud e data intelligence, favorendo il processo di trasformazione digitale per le aziende, e per spingere le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale oltre i muri dei laboratori di innovazione. La sfida di iGenius è di ampliare l’accesso ai dati business oltre i confini dei team tecnici, assicurando che anche i team con una ridotta alfabetizzazione dei dati possano ottenere le risposte necessarie per prendere decisioni migliori, più velocemente, su base quotidiana. Tim è parte integrante del progetto, grazie alla partnership fra iGenius e Noovle, la cloud company del Gruppo, nell’ambito del programma di sviluppo dell’ecosistema di Independent Software Vendor sulle piattaforme Google Cloud. Noovle metterà a disposizione l’esperienza maturata nelle tecnologie cloud di Tim sui propri data center in Italia e le competenze nei servizi professionali attraverso la collaborazione con Google Cloud e, grazie alla presenza capillare sul territorio, porterà le soluzioni sviluppate con iGenius sul mercato delle imprese e delle pubbliche amministrazioni italiane.

‘L’accesso ai dati e la capacità di leggerli e interpretarli correttamente sono fondamentali per prendere le giuste decisioni in un’azienda di qualsiasi dimensione – dice Uljan Sharka, Ce di iGenius – Sulle medie e grandi imprese è facile immaginare l’impatto e quantificare l’incremento di efficienza. Il nostro advisor virtuale potrà aiutare anche i piccoli imprenditori perché non richiede particolari investimenti di integrazione’.

