Illumia: al via il contest per le start up energetiche

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Al via la quarta edizione del contest “You dream, we believe”, dedicata alle startup ad alto potenziale con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e l’occupazione nel settore dell’energia. Ideatori del progetto Illumia, azienda indipendente di vendita di energia elettrica e gas e Wylab, incubatore di idee e startup.

Obiettivo del contest, individuare prodotti e servizi d’avanguardia in grado di rendere più smart, efficiente e tangibile l’energia.

Da oggi fino al 15 settembre sono aperte le candidature.Per presentarle sarà sufficiente iscriversi sul sito www.youdreamwebelieve.it entro il 15 settembre, sottoponendo la propria idea, prodotto e servizio innovativo relativi all’ambito energetico che siano legate ai temi 2021: materializzazione dell’energia, mobilità elettrica, servizi aggiuntivi al prodotto energia, gas, fibra; energie rinnovabili; smart building; sistemi di monitoraggio e gestione dei fabbisogni energetici.

I progetti migliori saranno protagonisti del Pitch Day che si svolgerà il 13 ottobre presso la Sede bolognese di Illumia. In palio per la startup vincitrice, selezionata da un comitato tecnico, un premio in denaro e la possibilità di collaborare strettamente con Illumia.

“Siamo davvero felici di poter tornare a organizzare l’edizione 2021 in presenza, ridando un ruolo primario alle relazioni umane, aspetto collaterale ma imprescindibile di questa bella iniziativa che mette in contatto giovani menti visionarie e brillanti provenienti da tutto il Paese.” ha commentato Marco Bernardi, Presidente di Illumia.

“È sempre un piacere ritrovarci con il nostro partner Illumia a lanciare la call You Dream, We Believe. Per il quarto anno andiamo alla ricerca di idee, soluzioni, team e startup in fase iniziale in grado di accelerare il processo di innovazione di Illumia su alcune tematiche e attività di grande valore strategico per l’azienda”, ha commentato Federico Smanio, Amministratore delegato di Wylab. (ANSA).







