Inps: ad aprile 1,2 mln famiglie con reddito cittadinanza

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Ad aprile 2021 erano 1,2 milioni le famiglie italiane con il reddito di cittadinanza per un importo medio a nucleo di 557 euro. Lo fa sapere l’Inps precisando che sono 2,8 milioni le persone coinvolte. Nel primo quadrimestre 2021 è stata erogata almeno una mensilità a 1,6 milioni di nuclei per 3,5 mln di beneficiari Ad aprile i nuclei percettori di reddito di cittadinanza (RdC) sono stati 1,1 milioni (586 euro l’importo medio) , mentre i percettori di pensione di cittadinanza (PdC) sono stati 109.000, con 266 euro di importo medio.

Tra le famiglie che hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza ad aprile, due su tre risiedevano nel Sud o nelle Isole. Il Nord con 254.785 famiglie ha avuto il 20,88% dei beneficiari, il Centro con 182,630 famiglie ha avuto il 14,97% dei beneficiari e il Mezzogiorno con 782.797 famiglie ha avuto il 64,15% dei beneficiari. Gli importi ricevuti dalle famiglie del Sud sono mediamente più alti anche a causa del maggior numero dei componenti (2,4 in media al Sud, 2,1 al Centro e 2 al Nord) con 590 euro ad aprile a fronte dei 483 medi del Nord (516 al Centro) e i 557 della media sull’intero territorio nazionale. (ANSA).







