Italgas: accordo con Energetica per 150 Km rete Val d’Aosta

(ANSA) – MILANO, 02 APR – Italgas acquista 150 Km di rete in Val d’Aosta. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Gruppo ha sottoscritto un accordo in esclusiva con Energie Rete Gas, società di trasporto gas del Gruppo Energetica, per il passaggio di mano delle infrastrutture in esercizio, in costruzione e in sviluppo di proprietà di Energie Rete Gas localizzate in Valle d’Aosta.

L’intesa prevede l’acquisizione da parte di Italgas, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, di circa 150 chilometri di reti di proprietà di Energie Rete Gas in esercizio, in costruzione e in sviluppo, a Pont Saint Martin, Gressoney la Trinité, Antey St. André, Torgnon, Verres, Ayas, Pollein, Pila, Valdigne, Chatillon, Cervinia e Valtournenche che diventeranno parte integrante della rete di distribuzione di Italgas in Valle d’Aosta.

Il valore dell’operazione include una Rab, l’attività regolata, di circa 16 milioni di euro per reti attualmente in esercizio, destinata a salire fino a circa 85 milioni con il completamento dei tratti in costruzione e in sviluppo.

L’operazione permetterà, secondo Italgas, di “accelerare lo sviluppo della rete di distribuzione in Valle d’Aosta, dando così piena attuazione al piano di sviluppo presentato nella gara d’Ambito, basato su oltre 100 milioni euro di investimenti, che prevede, tra l’altro, la metanizzazione di ulteriori 17 Comuni e il raddoppio dei clienti finali serviti rispetto agli attuali 20mila.

“Quest’operazione – ha commentato l’amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo – ci consente di unire le forze con un’importante realtà della Valle d’Aosta raggiungendo un significativo obiettivo: accelerare lo sviluppo della rete di distribuzione regionale rispetto al Piano della gara d’Ambito, generando così significativi benefici per il territorio”. “Nella fase storica che stiamo vivendo – conclude – gli investimenti in infrastrutture rappresentano una delle leve più efficaci per contribuire al rilancio dell’economia locale creando valore e lavoro per le comunità”. (ANSA).







