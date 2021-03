Italgas: utile 2020 a 345,4 milioni, balza cedola

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 11 MAR – Italgas ha chiuso il 2020 con ricavi in crescita del 6% a 1,33 miliardi di euro. L’utile netto rettificato attribuibile al Gruppo è salito dello 0,1% a 345,4 milioni, mentre il risultato netto è sceso del 4,7% a 403,6 milioni. In crescita del 5,1% gli investimenti tecnici, saliti a 777,5 milioni, balza invece dell’8,2% a 27,7 centesimi il dividendo. La rete di distribuzione ha superato i 73mila Km e i contatori attivi sono cresciuti a 7,7 milioni.

Secondo l’amministratore delegato Paolo Gallo il Gruppo ha saputo “fronteggiare la più grave crisi globale dal dopoguerra grazie alle scelte strategiche assunte negli anni scorsi”.

“L’emergenza sanitaria e gli effetti fortemente penalizzanti della nuova regolazione tariffaria – ha sottolineato – non hanno intaccato il percorso di trasformazione e sviluppo che oggi vede Italgas archiviare un altro anno all’insegna della crescita”.

“Nonostante il periodo di lockdown – ha aggiunto il manager – i nostri investimenti si confermano in leggero aumento, attestandosi attorno ai 780 milioni di euro, con un +5% rispetto al 2019”. “Questi risultati – ha sottolineato Gallo – sono stati resi possibili dal processo di trasformazione digitale, avviato nel 2017 e tuttora in corso, che ha permesso al Gruppo di remotizzare buona parte della attività continuando a garantire i servizi essenziali agli oltre 7,7 milioni di clienti operando in totale sicurezza”. (ANSA).







