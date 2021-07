Lavoro: Bonomi, si concretizza Patto per Italia

Pubblicità

(ANSA) – FROSINONE, 01 LUG – Da Carlo Bonomi “grande soddisfazione per l’abilità e la fermezza che ha dimostrato” il presidente Draghi” nel confronto che ha portato all’avviso comune sul tema dei licenziamenti; “Una grande soddisfazione perchè si torna a quello che aveva detto Confindustria a settembre: un grande Patto per l’Italia”, con una intesa “che è una visione sul futuro, una grande responsabilità per tutti noi”. Il presidente di Confindustria lo dice rilevando come “parte importante” quella “relativa alle riforme degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive” perchè viene “condiviso da tutti che deve essere realizzata su principi condivisi”.

“Noi auspichiamo di poter finalmente veder un testo di questa riforma che il ministro continua ad annunciare ma noi ad oggi non abbiamo visto ancora nessun testo”, avverte poi il leader degli industriali. E aggiunge: “Visto che abbiamo firmato tutti un avviso comune dove si parla di principi condivisi vorremmo un attimino capire di costa stiamo parlando”. (ANSA).







