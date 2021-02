Leonardo: a Torino primo test drone elettrico in città

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – Leonardo ha avviato a Torino la “prima dimostrazione in Italia per il trasporto di merci pesanti in città con un drone a propulsione elettrica. L’azienda, in collaborazione con il Comune e con D-Flight (società del gruppo Enac, in partnership con Leonardo e Telespazio), “ha avviato una serie di prove, autorizzate da Enac, per il trasporto con un drone a propulsione elettrica dal peso di 130 kg di un carico di 25 kg”. Il progetto, spiega la società, “denominato ‘Sumeri: Si Salpa!’, si è svolto a Torino ed è il primo in Italia e tra i primi al mondo a veder volare in un contesto urbano un sistema a pilotaggio remoto con queste caratteristiche. Rappresenta un significativo passo avanti verso un nuovo modello di trasporto logistico aereo e si inserisce in una serie di sperimentazioni che consentiranno, in prospettiva, di trasportare centinaia di chili su tratte fino a 50 km con modalità di controllo del velivolo oltre la linea di vista del pilota’. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest