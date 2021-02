Leonardo: compie 21 anni l’elicottero best seller AW139

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Leonardo “celebra il ventesimo anniversario del primo volo dell’AW139, campione di vendite con 1.200 elicotteri ordinati, 1.100 consegnati e tre milioni di ore di volo. In servizio dal 2004 – ricorda l’azienda – l’AW139 è diventato il più importante programma elicotteristico degli ultimi due decenni per l’industria di settore”, con “oltre 280 clienti in più di 70 Paesi” per un elicottero “leader incontrastato nella sua categoria”.

Il primo Aw139 – ricorda l’azienda – “completò il suo volo inaugurale, della durata di 45 minuti, presso lo stabilimento di Cascina Costa di Samarate (Varese) il 3 febbraio 2001”. La flotta di AW139 “vanta una presenza globale: circa il 30% in Europa, quasi altrettanto in Asia ed Australia, il 15% in Nord America e in America Latina, seguito di poco dal Medio oriente”.

Viene prodotto su diverse linee di assemblaggio sia in Italia, nello stabilimento di Vergiate (Varese), sia negli Stati Uniti a Philadelphia, “da dove è stato consegnato fino ad oggi circa il 30% delle unità prodotte”; tra l’altro, “la Us Air Force introdurrà presto il Boeing MH-139, basato sull’AW139 di Leonardo, per sostituire la propria flotta di elicotteri UH-1N”.

