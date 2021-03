Leonardo: ‘coraggio, determinazione, rapidità’ in sfide 2020

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Di fronte ad un 2020 che “è stato una grande sfida per tutti” Leonardo “ha agito con coraggio, determinazione e rapidità nell’assumere le decisioni necessarie a fronteggiare le ricadute economiche e finanziarie della pandemia e nel contempo ha agito con grande impegno nella consapevolezza del ruolo che Leonardo esercita nei Paesi in cui è presente e verso tutti coloro con i quali l’azienda interagisce”. L’a.d Alessandro Profumo e il presidente Luciano Carta lo scrivono nella ‘lettera agli stakeholder’ pubblicata nella relazione finanziaria annuale del 2020, la prima redatta come ‘bilancio integrato’ per offrire un visione completa, mettendo in connessione le performance finanziarie con le informazioni ambientali, sociali e di governance.

“Guardando al 2020, siamo molto soddisfatti della nostra strategia e dei risultati conseguiti, dimostrando resilienza e adattabilità ai continui e repentini effetti della pandemia in particolare sul segmento civile dell’aerospazio e difesa.

Leonardo ha una visione chiara degli obiettivi di lungo termine e del proprio percorso strategico basato su tre pilastri: Strengthen our core, rafforzare il core business; Transform to grow, trasformare il business per crescere; Master the new, accelerare il percorso di innovazione””, scrivono i vertici della società.

Profumo e Carta indicano anche di essere “fiduciosi che, per quanto lenta, la ripresa del mercato civile si manifesterà nel medio-lungo periodo”. E più in generale sui risultati 2020 evidenziano: “Testimoniano la solidità dei fondamentali di gruppo, nonostante le difficoltà del contesto macro-economico attuale, e garantiscono la sostenibilità del business nel lungo periodo, a beneficio della creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”. (ANSA).







