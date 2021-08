Leonardo: quattro elicotteri Aw119Kx a Mercy Flight Central

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Leonardo “ha annunciato oggi la firma di un contratto per quattro elicotteri AW119Kx nella versione ‘ifr’ (Instrument Flight Rules – in grado di operare secondo le regole del volo strumentale) con l’operatore Mercy Flight Central, basato nella parte occidentale dello Stato di New York, negli USA, dove fornisce servizi di elisoccorso”. La consegna della prima unità -spiega una nota – è prevista nel 2022. I nuovi elicotteri “effettueranno missioni di trasporto di pazienti con capacità di primo soccorso durante i voli di trasferimento in un raggio di 240 chilometri. Nella sua versione più recente l’AW119Kx è il primo elicottero monomotore al mondo negli ultimi decenni – viene sottolineato – a poter operare secondo le regole del volo strumentale e permetterà ai piloti di Mercy Flight Central di volare in modo sicuro con scarsa visibilità e in condizioni meteo difficili nella regione, grazie all’avionica avanzata di Genesys Aerosystems e ai sistemi di volo ridondanti”.

Nella recente variante ‘ifr’, l’AW119Kx “ha ricevuto un primo ordine sul mercato statunitense dell’elisoccorso nel 2020. Il recente contratto con Mercy Flight Central accresce ulteriormente la presenza degli elicotteri di Leonardo nel mercato nordamericano dell’elisoccorso che oggi conta quasi 100 unità appartenenti ai modelli AW119, AW109, AW169 and AW139”.

