Leonardo: risultato netto semestre +195%, confermata la guidance

Leonardo chiude i conti del primo semestre 2021 con un risultato netto in crescita del 195% a 177 milioni. La società, comunicando i risultati dei primi sei mesi, conferma la guidance 2021.

“I risultati del primo semestre sono positivi e il gruppo sta riprendendo il suo percorso di crescita sostenibile”, commenta l’a.d. Alessandro Profumo. “L’attività commerciale è proseguita molto intensamente con ottimi risultati in termini di ordini, nonostante la pandemia; il solido portafoglio ordini ha sostenuto la crescita della Top-Line (ricavi e ordini). La performance industriale e il Focf sono in netto miglioramento.

Il business militare/governativo si conferma solido e robusto.

L’aeronautica civile mostra alcuni segnali positivi ma rimaniamo cauti sulle tempistiche di ripresa”, spiega.

“Confermiamo la guidance 2021 – indica ancora Alessandro Profumo -. I solidi fondamentali di Leonardo ci permettono di guardare con fiducia alla nostra capacità di creare valore per tutti i nostri stakeholder in maniera sostenibile nel medio-lungo periodo”.

L’a.d poi aggiunge: “Vogliamo far leva su competenze, tecnologie avanzate e capacità di innovazione alla base di nuove opportunità di crescita post Covid”.







