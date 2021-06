Licenziamenti, sindacati insoddisfatti, sbagliato usarli ora

Pubblicità

“E’ sbagliato utilizzare i licenziamenti ora: ci sono altri strumenti che sarebbe interesse di tutti gestire. Dobbiamo capire anche i tempi della riforma degli ammortizzatori sociali. Non era questa la nostra richiesta: abbiamo chiesto la proroga per tutti: allo stesso tempo l’utilizzo della cig ordinaria a zero sarebbe importante.

Tutte le aziende dovrebbero prendere l’impegno che questo e’ lo strumento prioritario”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini che incontrerà insieme a Uil e Cisl il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.

“Ieri sera siamo stati convocati per discutere: andiamo a discutere come abbiamo fatto per gli appalti e alla fine con il governo che ha accettato il confronto, abbiamo trovato una soluzione. Non andiamo per essere semplicemente informati. E’ interesse del governo gestire questa fase per evitare i licenziamenti: la strumentazione c’e’. Se cosi’ non fosse valuteremo con Cisl e Uil su come muoverci”.

“Proponiamo a Confindustria di fare un accordo: se ci sono aziende che licenziano, devono prima utilizzare le 12 settimane di cassa integrazione ordinaria”. E’ la proposta rilanciata dal segretario della Uil PierPaolo Bombardieri. alla vigilia dell’incontro con Draghi.

“Il confronto con le altre parti sociali cammina: gli artigiani e Confapi – ha concluso Bombardieri – stanno ragionando con noi per far arrivare il blocco dei licenziamenti fino a dicembre”.







