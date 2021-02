Lo spread tocca quota 100, Piazza Affari prende la rincorsa

Pubblicità

Il differenziale tra Btp e Bund tocca quota i 100 punti, con un minimo di 100,9 raggiunto sulla piattaforma Bloomberg, col rendimento del decennale allo 0,56%, mentre arrivano via via consensi per Mario Draghi, dalle aperture del M5s a +Europa, con una dichiarazione di Emma Bonino di pieno sostegno al premier incaricato.

Prende la rincorsa Piazza Affari (+1,9%), mentre il premier incaricato, Mario Draghi, accumula consensi e aperture al dialogo, tra le dichiarazioni di sostegno di Emma Bonino da +Europa e la disponibilità del M5s a un confronto. Migliorano le principali Borse europee, insieme all’andamento di Wall Street, mentre negli Usa arrivano sono positivi i dati macroeconomici, con aumento di ordinativi e calo delle nuove richieste di disoccupazione, a cui si aggiunge però la cautela della neosegretaria al Tesoro, Janet Yellen, che prospetta “mesi duri”, nelle incertezze causate dalla pandemia di Covid 19. In Europa la migliore è Madrid (+1,1%), seguita da Francoforte (+0,8%) e Parigi (+0,7%), mentre è in rosso Londra (-0,3%), nel giorno in cui la Bank of England ha lasciato invariati i tassi. Maglia rosa a Milano (+1,7%), con la fiducia che arriva da nuovi consensi, come quello di +Europa, e aperture al dialogo, come dal M5s, sul lavoro di Mario Draghi come premier incaricato, impegnato in confronti politici coi partiti per verificare la possibilità di un nuovo governo. Mentre sale il Ftse Mib, che è andato a sfiorare il 2%, continua il calo dello spread, fermo a quota 100, dopo essere arrivato anche a 99,9 punti.

In mattinata il differenziale era di 103 punti base. Ieri sulla notizia che a Mario Draghi era stato dato l’incarico lo spread da 114 pb era sceso a 102 pb e aveva chiuso la giornata di 9 pb più stretto a 105 punti base. Il minimo infragiornaliero era un livello che non si vedeva da marzo 2016 e ora secondo gli analisti per tornare a livelli a due cifre bisogna aspettare il successo delle consultazioni.





