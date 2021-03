Marcolin: da aprile prima collezione con MaxMara

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 15 MAR – Marcolin e Max Mara lanciano la loro prima collezione eyewear, in vendita da aprile, frutto della partnership quinquennale annunciata dalle due aziende lo scorso settembre e che prevede il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista del brand italiano sinonimo di stile e lusso.

“Abbiamo dato vita a una collezione eyewear in grado di esaltare l’essenza del marchio riconosciuto a livello internazionale come icona di raffinatezza senza tempo – commenta Alessandro Beccarini, Group Style & Product Development Director di Marcolin – In termini di materiali e costruzione delle montature, abbiamo selezionato acetati e metalli che garantiscono massimo comfort e leggerezza e reinterpretato le forme iconiche oversize in chiave contemporanea.” “Svilupperemo collezioni dove la ricerca, l’attenzione per il design e per i materiali diventano dei valori fondamentali esattamente come per la progettazione delle nostre collezioni” sottolinea Ian Griffiths, Max Mara Creative Director. (ANSA).







