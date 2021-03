Masi: lancia Fresco, informale e sostenibile

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – MILANO, 30 MAR – Masi Agricola lancia sui mercati internazionali Fresco di Masi, due vini biologici, un bianco e un rosso Verona Igt, organici e non filtrati, nel segno della sostenibilità. “Masi vuole fare la sua parte con questa produzione ‘per sottrazione – spiega Raffaele Boscaini, responsabile del gruppo tecnico e settima generazione della famiglia proprietaria di Masi Agricola – che minimizza l’intervento dell’uomo sulla natura” e da qui la citazione dalle Georgiche di Publio Virgilio Marone nell’etichetta: ‘vinum natura genitum’.

Le uve sono vendemmiate subito dopo la raccolta, senza lieviti aggiunti, senza appassimenti, e il vino senza passaggio in legno viene fatto decantare ma senza nessuna filtrazione.

“Abbiamo ricercato il percorso più breve dal vigneto al bicchiere “uva-mosto-vino” e ottenuto vini moderatamente alcolici e caratterizzati da un gusto immediato di frutta fresca” spiega Boscaini.

Dal punto di vista della strategia “Fresco di Masi risponde alla sensibilità dei nostri tempi: la ricerca di un consumo sempre più responsabile e attento al benessere degli individui e del pianeta – aggiunge Federico Girotto, Amministratore Delegato di Masi Agricola -. Una sensibilità accelerata sia dall’impatto emotivo della pandemia, che ha dato un nuovo equilibrio alla scala dei valori, che dalla maggiore informazione portata dai media digitali”. Il prodotto punta un posizionamento ‘Premium’ (10 euro circa in enoteca) ma viceversa a un consumo “informale, un vino con cui si può fare quello che si vuole”, sottolinea Boscaini, abbinare il bianco al sushi e il rosso al kebab o alla pizza. E’ stato pensato per la diffusione in tutti i 140 paesi in cui Masi è presente e attraverso tutti i canali, dall’horeca, al retail all’online. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest