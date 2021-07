McDonald’s presenta il nuovo packaging riciclabile al 100%

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 13 LUG – I nuovi packaging di McDonald’s saranno interamente in carta certificata e riciclabile. Il 90% del packaging usato per i prodotti è di carta certificata sostenibile e al 100% riciclabile, ed entro la fine del 2021 in tutti i ristoranti ci sarà un’area di raccolta differenziata per educare i clienti alla sostenibilità. Le nuove confezioni sono state presentate oggi a Roma nel ristorante storico di piazza di Spagna, nell’ambito del percorso della progressiva eliminazione della plastica monouso negli imballaggi che ha portato a un risparmio di 1000 tonnellate di plastica all’anno. L’iniziativa nasce da un accordo fra McDonald’s Italia, Comieco e Seda International Packaging Group con l’obiettivo di delineare il percorso di transizione ecologica comune.

Nel percorso di transizione ecologica l’impegno dell’azienda, spiega l’amministratore delegato di McDonald’s Italia, Dario Baroni, è “nell’area del packaging sostenibile, dove abbiamo iniziato due anni fa una graduale sostituzione del packaging con carta riciclabile, e oggi siamo al 90% di carta certificata riciclabile, che ha comportato la riduzione del 1000 tonnellate di plastica, con 134 milioni di cannucce di plastica e 20 milioni di coppette di gelato all’anno che abbiamo convertito, e il 64% totale di riduzione della plastica”. La seconda area, con un valore più sociale ed educativa del pubblico, continua, “è quella della promozione della raccolta differenziata. I nostri ristoranti avranno a disposizione un aree di valorizzazione dei rifiuti, con questo vogliamo arrivare al 100% dei ristoranti che faccia il 100% della raccolta differenziata”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest